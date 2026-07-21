صرّح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، تتخذ وتنفّذ كافة الإجراءات العملياتية الحازمة والصارمة، وبما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وذلك لحماية السفن التابعة للتحالف أثناء عبورها مضيق باب المندب.

وأوضح اللواء المالكي، أن الادعاءات المتداولة بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية تأتي في سياق المغالطات والتصعيد الحوثي ضد الحكومة اليمنية ودول جوار اليمن، مؤكداً، أن السردية الحوثية المتعلقة بما يسمى «الحصار» مضللة ولا تستند إلى حقائق، حيث استقبلت موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة تجارية، تحمل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء. وأضاف، أن المليشيا الحوثية هي الجهة التي تسببت في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية، كما أنها رفضت جميع المبادرات الرامية إلى استئناف الرحلات من وإلى المطار.

وأكد اللواء المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف شرعت في تنفيذ إجراءات حماية سفن التحالف عبر مضيق باب المندب، وأنه سيتم الرد على التهديدات الحوثية التي تستهدف السفن العابرة بكل حزم وقوة، باعتبار تلك التهديدات مخالفة صريحة للقانون الدولي، وتنطوي على أعمال قرصنة بحرية.