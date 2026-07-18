بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة.

وقال الملك: «علمنا بنبأ اندلاع حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة في بلدية المحمدية شرق العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة المسعفة.

وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ اندلاع حريق بمؤسسة الطفولة المسعفة في بلدية المحمدية شرق العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب».