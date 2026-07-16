أدانت حكومة السودان بأشد العبارات الهجمات الصاروخية الإرهابية التي شنتها مليشيا الحوثي على جنوب المملكة العربية السعودية.

وجددت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، تضامنها مع المملكة ودعمها الكامل لها في مواجهة هذا العدوان غير المبرر.

ووصفت الوزارة السعودية بأنها إحدى الركائز القوية للاستقرار الإقليمي، ورمز لوحدة الأمة الإسلامية والعربية، مؤكدة أن المساعي اليائسة لمليشيا الحوثي لتهديد أمن وسيادة المملكة لا تعبر إلا عن الرغبة في نشر الفوضى والاضطراب بالمنطقة وتصدير الأزمات، وهو ما سيقود إلى تهديد أمن البحر الأحمر وحرية التجارة الدولية.

ودعت الخارجية السودانية المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه الممارسات بكل جدية وحسم.