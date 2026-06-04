أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن التوقعات المناخية لفصل الصيف لعام 2026، خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، تشير إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة بأعلى من المعدل الطبيعي على جميع مناطق السعودية، مع تباين فرص هطول الأمطار بين المعدل الطبيعي وأقل منه في عدد من المناطق.

وبيّن الأرصاد، في تقريره المناخي الموسمي، أن هطول الأمطار خلال يونيو يتوقع أن يكون حول المعدل على جميع مناطق المملكة، فيما تشير التوقعات لشهر يوليو إلى أمطار أقل من المعدل على جازان والباحة وأجزاء من عسير ومكة المكرمة ونجران والمنطقة الشرقية، في حين تبقى حول المعدل الطبيعي على بقية المناطق.

وأفاد التقرير، أن أغسطس يتوقع أن يشهد هطول أمطار أقل من المعدل على جازان والباحة وأجزاء من تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير ونجران والمنطقة الشرقية، بينما تكون حول المعدل الطبيعي على باقي الأجزاء والمناطق.

وفي ما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضح المركز، أن يونيو قد يشهد ارتفاعاً يصل إلى 1.5 درجة مئوية فوق المعدل الطبيعي على مناطق جازان والباحة وأجزاء من مكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل وتبوك، فيما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة خلال يوليو وأغسطس ارتفاعاً فوق المعدل الطبيعي يصل إلى 1.6 درجة مئوية على جازان والباحة وأجزاء من عسير ومكة المكرمة.