أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز أصبح علامة فارقة تجسّد الصورة المشرقة للمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المركز من القيادة، والتي حرصت على أن ينقل المركز قيم المملكة الإنسانية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي إلى العالم أجمع. وأوضح أن المركز، بفضل الله، أصبح مرجعاً إنسانياً دولياً بعد وصول مشاريعه إلى 113 دولة وتنفيذ 4386 مشروعاً في مختلف المجالات.

وخلال حفل المعايدة لمنسوبي المركز بمناسبة عيد الأضحى، هنأ الدكتور الربيعة الجميع، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل القيادة، حاثاً منسوبي المركز على مضاعفة الجهود والعمل بتفانٍ وإخلاص وإبداع، والاستمرار في تطوير منظومة العمل الإنساني، بما يحقّق خدمة الفئات الأكثر احتياجاً حول العالم، ويترجم مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يخدم مصالح الوطن.