تواصل هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة تقديم خدماتها الإسعافية والإنسانية للحجاج، تزامناً مع استمرار توافدهم إلى المسجد النبوي الشريف ومواقع الزيارة بالمدينة المنورة.

وأوضح مدير الفرع الدكتور أحمد الزهراني، أن الفرق الإسعافية تواصل أعمالها الميدانية على مدار الساعة؛ لضمان تقديم الرعاية الإسعافية الطارئة للحجاج والزوار خلال فترة وجودهم بالمدينة المنورة، من خلال انتشار الفرق الإسعافية في المسجد النبوي الشريف وساحاته والمواقع ذات الكثافة العالية، بما يسهم في سرعة الوصول للحالات الطارئة وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة.

وأشار إلى أن الهيئة سخّرت إمكاناتها البشرية والتشغيلية لدعم هذه المرحلة، من خلال تشغيل الفرق الإسعافية ووحدات التدخل السريع والعربات الكهربائية وعربات القولف، إضافة إلى الجاهزية التامة للإسعاف الجوي؛ بهدف تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل مع الحالات الطارئة وفق أعلى المعايير الإسعافية.