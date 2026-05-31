فيما أعلن رئيس الاتحاد السياحي اليمني باسل حزام، اليوم (الأحد)، انطلاق أولى رحلات عودة الحجاج اليمنيين من مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبر الخطوط الجوية اليمنية إلى مطار عدن، أعرب وزير الأوقاف والإرشاد اليمني تركي الوادعي عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على رعايتها لضيوف الرحمن.



وقال الوادعي في بيان: «نشكر المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على ما وفرته من رعاية كريمة وخدمات متطورة وتسهيلات كبيرة أسهمت في تمكين ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أمن وطمأنينة وسلام».



وأشار إلى أن الوزارة حرصت منذ وقت مبكر على إعداد خطة متكاملة لتنظيم شؤون الحج وتوفير أفضل الخدمات للحجاج اليمنيين في مختلف مراحل رحلتهم الإيمانية، بدءاً من إجراءات التسجيل والتفويج والسفر، مروراً بخدمات السكن والنقل والإرشاد، وصولاً إلى أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بما مكّن الحجاج من أداء شعائرهم بسهولة وانتظام.



وفي غضون ذلك، أوضح رئيس الاتحاد السياحي اليمني باسل حزام أن مشاهد الفرح والبهجة ارتسمت على وجوه الحجاج اليمنيين وهم يعودون فجر اليوم إلى بلادهم بعد نجاح موسم الحج لهذا العام.



وأشار إلى أن برنامج العودة يُنفذ بكفاءة عالية لضمان عودة جميع الحجاج، لافتاً إلى أن فرق العمل الخاصة بموسم الحج تواصل مهماتها بنجاح كبير ومتابعة مستمرة لإنجاح مرحلة عودة الحجاج.



وأكد أن هناك تنسيقاً عالياً بين وزارة الأوقاف والإرشاد والخطوط الجوية اليمنية والقطاع الخاص ممثلاً بوكالات السفر والحج والعمرة، التي لعبت دوراً محورياً في ضمان عودة الحجاج وفق الجداول الزمنية المقررة وبأعلى درجات التنظيم والتنسيق.