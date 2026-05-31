نجحت قوات الأمن الخاصة في تنفيذ مهماتها بدقة عالية في موسم حج هذا العام مدعومة بتدريبات مستمرة على كافة المستويات البشرية والآلية والتقنية.

وظهر منسوبوها في أبهى صورة، وانعكست روحهم ونشاطهم لحماية الوطن وخدمة الحجيج من خلال عملها الأساسي والرئيسي في مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وصوره، والمشاركة في أعمال تفويج الحجيج وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لضيوف الرحمن.

وتحظى قوات الأمن الخاصة بمكانة عالمية، لتمتعها بقدرات كبيرة في تنفيذ المهمات باحترافية وجاهزية تامة كما شاركت بوحدات متخصصة، ولا تقتصر مشاركتها على الجانب الأمني فحسب، بل تتعدى لتشارك وبفاعلية في الجانب الإنساني والإسعافي، بصور متعددة تضمن مساعدة العجزة وكبار السن والأطفال وإرشاد التائهين وتقديم الخدمات التي يحتاجها الحجاج حتى مغادرة آخر حاج.