ودّعت مواكب الحجيج مشعر (منى) في مشهد إيماني تحفّهم عناية الله تعالى، والتنظيم المتكامل، بعد قضاء نسكهم وإتمام أدائهم للركن الخامس من أركان الإسلام، بعد أن آثروا عدم التعجّل والبقاء لثالث أيام التشريق.

وغادر الحجاج مشعر منى الطاهر، يحملون أجمل الذكريات وكلهم رجاء أن يعودوا إلى أوطانهم وقد غُفرت ذنوبهم وخطاياهم. وشهدت لحظات الوداع بين الحجاج انسكاب الدموع عقب إتمام الرمي، وعاشت مخيمات مشعر منى حركة دؤوبة من تجهيز الحجاج للحقائب للمغادرة، ومع خروج الدفعات الأخيرة من الحجاج بدأت فرق النظافة التدخل لجمع المخلفات وإعادة الترتيب للحج القادم. وكان الحجاج رموا الجمرات الثلاث؛ الصغرى والوسطى والكبرى، بواقع سبع حصيات لكل جمرة، وفق ترتيب محدد يبدأ بالصغرى، وينتهي بجمرة العقبة، حيث يبلغ مجموع الحصيات التي يرميها الحاج المتعجل 49 حصاة خلال ثلاثة أيام، فيما يصل عددها إلى 70 حصاة للحاج المتأخر الذي يبقى إلى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، في شعيرة تحمل دلالات إيمانية عميقة ترتبط بالثبات على الطاعة، ومجاهدة النفس، ووساوس الشيطان.

وتأتي عملية الرمي وفق خطة تفويج محكمة، نُفذت بتعاون وتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية فورية، أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج، وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة.

وينعم ضيوف الرحمن بمنظومة خدمية وأمنية متكاملة وإجراءات تنظيمية دقيقة، سهلت انسيابية حركة الحشود داخل منشأة الجمرات، أسهمت في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمان للحجاج، وتمكينهم من أداء نسكهم في أجواء تسودها الطمأنينة والسكينة، كما اتسمت حركة الحجاج على جسر الجمرات بالانسيابية، إذ سلكوا مساراتهم بسهولة ويسر سواءً في طريق الذهاب لأداء شعيرة الرمي، أو أثناء عودتهم إلى مقار سكنهم في مشعر منى، أو انتقالهم إلى مكة المكرمة؛ لأداء طواف الوداع لمن أراد التعجّل.