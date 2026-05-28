لم تتوقف حيل مخالفي الحج للتسلل إلى مكة والمشاعر المقدسة، على الرغم من القبضة الأمنية التي تفرضها كافة الأجهزة الأمنية حول العاصمة المقدسة لمنعهم.

وكشف أمن الحج عدداً من تلك المحاولات التي تصدى لها التواجد الأمني المكثف وأحبط وأطاح بمخالفيها.

وضبطت قوات أمن الحج شاحنة مجهزة بمخبئ سري حاول ناقلٌ إدخال (44) مقيماً ومواطناً للمشاعر المقدسة وتمّت إحالتهم لجهات الاختصاص لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.

وفي محاولة أخرى تورط مقيم من الجنسية المصرية في نقل ثلاثة آخرين من الجنسية ذاتها بحملهم داخل شاحنة، في محاولة لدخول مكة دون تصريح، وجرى ضبط المخالفين، وأكد الأمن العام إيقاف المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما أعلنت قوات أمن الحج ضبط (8) وافدين من الجنسية التركية حاولوا التسلل إلى مكة سيراً على الأقدام عبر مناطق ترابية نائية. كما تم ضبط 3 مقيمين من الجنسية المصرية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج حاولوا العبور عبر الطرق الترابية والأودية.

وأسفرت الرقابة الأمنية في ضبط مقيمين من الجنسية السنغالية، و9 وافدين من الجنسيات الأوزبكية والجزائرية والإندونيسية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وفي محاولة أخرى جهز مخالف عملية نقل 43 مخالفاً للمشاعر المقدسة، وعمد إلى استخدام شاحنة نقل ضخمة قام بتحميلها بحمولة تمويهية عبارة عن شحنة من الرمل، في الوقت الذي جهز فيه مخابئ سرية أسفل تلك الحمولة، وقام بتخبئة المخالفين ومحاولة إدخالهم للمشاعر، ليسقط سريعاً في القبضة الأمنية.

انخفاض عدد المخالفين

المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العميد طلال الشلهوب أكد أنه انطلاقاً من حملة «لا حج بلا تصريح» تم ضبط 231 من ناقلي الأشخاص غير المصرح لهم بالحج، و246 حملة حج وهمية، وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأضاف، أكدت مؤشرات الأداء الأمني الميداني انخفاض أعداد المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج هذا العام، وتمكّن رجال الأمن بمهنيتهم وما تم توفيره لهم من إمكانات وتقنيات معزّزة بالذكاء الاصطناعي من إحكام السيطرة على جميع المداخل والممرات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.