استعرض وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ما تحقق من نتائج إيجابية في تنفيذ المرحلة الأولى من خطط الحج، وما أسهم فيه التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية من انسيابية في وصول الحجاج إلى المشاعر.

ونقل وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين وولي العهد، للقياداتالمشاركة، وأكد أن القيادة تولي موسم الحج عناية واهتماماً بالغين، وتسخّر جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن. مشيراً إلى أن ما تم إعداده من خُطط وتنظيمات يعكس مستوىً عالياً من الجاهزية والاحترافية. وأشاد وزير الداخليةبالجولات الميدانية، التي قام بها الوزراء في الأيام الماضية للوقوف علىالجاهزية في مختلف المهمات، مؤكداً أن الجهات الأمنية والعسكرية والجهات الخدمية والصحية والرقابية، تؤدي مهماتها بكفاءة واقتدار.

وشدد وزير الداخلية على أن الحج والحجاج يحظون باهتمام بالغ ومتابعة مباشرة من ولي العهد الذي وفّر جميع سبل النجاح، سواء من خلال الدعم المعنوي أو المادي أو عبر توفير المتطلبات والتشريعات التي تعزز نجاح الخطط الميدانية والتنظيمية.

وأعرب عن ثقته برجال الأمن والعاملين في الحج. واستذكر وزير الداخلية في كلمته، الفريق أول سعيد القحطاني -رحمه الله-، مشيداً بما قدمه من خدمة مخلصة لدينه وقيادته ووطنه خلال مسيرته العملية، مشيداً بمستوى الجاهزية والتنسيق والعمل المشترك بين مختلف الجهات.من جانبه، استعرض مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، أبرز نتائج تنفيذ الخطط الأمنية للحج.