كشف قائد مهمة الحج للدفاع الجوي العميد ركن محمد عسيري طبيعة المهام الموكلة للقوات في موسم الحج، التي تتركز على المحافظة على أمن وسلامة أجواء المشاعر المقدسة، ضمن منظومة تعمل على مدار الساعة بتشغيل أنظمة الرصد والمراقبة والجاهزية القتالية العالية بما يضمن توفير مظلة حماية جوية متكاملة تدعم أمن وسلامة الحجاج.

وأضاف العميد ركن عسيري أن الجميع يستشعر عظم المسؤولية، وأن خدمة الحجاج شرف عظيم وامتداد للدور الذي تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في خدمة الإسلام والمسلمين، وهذه الروح الإيمانية والوطنية تنعكس على مستوى الأداء والانضباط والحرص الكبير على تنفيذ المهام بأعلى درجات الكفاءة والإخلاص من خلال المتابعة والتواصل المستمر.

يشار إلى أن قوات الدفاع الجوي تتولى حماية أجواء المشاعرالمقدسة خلال موسم الحج، مستخدمةً في ذلك منظومات دفاعية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة تعمل على مدار الساعة؛ لضمان أمن ضيوف الرحمن وتيسير أدائهم للمناسك في أجواء من الطمأنينة.

تفعيل الرصد والمراقبة الجوية

تعمل القوات على تنفيذ خطط عملياتية دقيقة بالتنسيق مع مختلف القطاعات العسكرية والأمنية؛ تشمل تفعيل أنظمة الرصد والمراقبة الجوية ومنظومات الاعتراض الحديثة، مع المتابعة المستمرة للموقف الجوي ورفع مستوى الاستعداد للتعامل الفوري مع أي تهديدات محتملة.

وتسخر القوات إمكاناتها التقنية والبشرية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والاحترافية، من خلال تنفيذ تدريبات وتمارين دورية تعكس التطور النوعي في قدراتها لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية.

وتأتي مشاركة قوات الدفاع الجوي في مهمة الحج تجسيداً لتكامل الجهود بين الجهات العسكرية والأمنية لخدمة ضيوف الرحمن، ضمن منظومة وطنية متناغمة تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة في المشاعر المقدسة.