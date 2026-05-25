تطبّق القوات الخاصة لأمن الطرق أنظمة وتعليمات الحج بحزم واحترافية، مستخدمة منظومة متقدّمة من التقنيات الحديثة في مقدّمتها الطائرات بدون طيار المزوّدة بكاميرات حرارية وليلية متطورة للرصد والمراقبة الجوية وتعقّب الأهداف بدقة وسرعة، كما تتضمّن المنظومة الكاميرات الحرارية التي تعمل في مختلف الأوقات والظروف المناخية وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وعربات الرصد والنقل المباشر التي تنقل الصورة الميدانية اللحظية إلى غرف العمليات ومراكز المراقبة لتمكين سرعة اتخاذ القرار.

وشدّد المتحدث باسم أمن الطرق العقيد عادل عزام المطيري أن عدد مراكز الضبط الأمني الرئيسية على مداخل العاصمة المقدسة ستة مراكز، ويعد مركز الضبط الأمنـي بالشميسي أحد أهم هذه المراكز، حيث يحتوي على ١٦ مساراً مزوّداً بأحدث التقنيات لتسهيل الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار.

وأضاف أن القوات الخاصة لأمن الطرق تطبق أنظمة وتعليمات الحج عن طريق هذه المراكز، بالإضافة إلى العديد من مراكز الضبط الأمني المؤقتة في المداخل الفرعية والطرق البرية المؤدية إلى العاصمة المقدسة، مضيفاً كذلك مراكز الفرز التي تكون قبل مركز الضبط الأمني الرئيسية.

وأوضح أنه تم تزويد رجال الأمن في كل المراكز بالأجهزة الذكية الكفية التي يمكن من خلالها قراءة التصاريح والتحقّق من الأشخاص عبر بصمة الوجة أو الإصبع، بالإضافة إلى خاصية التحقّق من المركبات بشكل آلي.

وبيّن العقيد المطيري الدور المحوري لعربات الرصد والنقل المباشر، التي تتولى نقل الصور الميدانية الحية واللحظية مباشرة إلى غرف العمليات ومراكز المراقبة والتحكم، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار المناسب بناءً على المعطيات الميدانية الفورية وحماية أمن وسلامة ضيوف الرحمن.