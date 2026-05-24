فعّلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها التطوعية لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر الطرق البرية، من خلال تسخير أكثر من 500 متطوع ومتطوعة جرى استقطابهم عبر منصة العمل التطوعي؛ للمشاركة في استقبال الحجاج وتقديم الخدمات المساندة لهم على الطرق السريعة والبرية.

وتنفذ الفرق التطوعية أعمالها ضمن منظومة خدمية متكاملة تشرف عليها الأمانة خلال موسم الحج، تشمل تقديم الإرشادات والمساندة الميدانية للحجاج، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات ورفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن. وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لرسالة المملكة في خدمة الحجاج، وتجسيدًا لقيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، من خلال تمكين المتطوعين وتنظيم مشاركتهم عبر منصة العمل التطوعي. ويعكس هذا الحضور التطوعي الصورة المشرفة لأبناء منطقة عسير في خدمة قاصدي بيت الله الحرام، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.