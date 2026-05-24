انطلق، صباح أمس (الأحد)، قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1447؛ لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، وذلك عبر منظومة متكاملة تضم 9 محطات موزعة على طول مسار القطار.



ويتمتع قطار المشاعر بقدرة استيعابية فائقة؛ إذ تصل سعة القطار الواحد إلى نحو 3,000 راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية 72 ألف راكب في الساعة، مما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافةً على مستوى العالم. وتستهدف الخطة التشغيلية لهذا الموسم نقل ما يزيد على مليوني راكب عبر 2,000 رحلة.

ويؤدي القطار دوراً محوريّاً في تعزيز انسيابية الحركة داخل المشاعر بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، كما يسهم في خفض الازدحام المروري من خلال الاستغناء عن أكثر من 50 ألف رحلة حافلة خلال موسم الحج، مما يعزز كفاءة التنقل.

وكانت الخطوط الحديدية السعودية «سار» أعلنت جاهزية القطار للموسم، عقب إتمام أعمال الصيانة والتجهيز لأسطولها المكون من 17 قطاراً، إلى جانب رفع كفاءة الأنظمة الفنية والتشغيلية، بما في ذلك أنظمة الإشارات والاتصالات ومركز التحكم والمحطات؛ حرصاً على توفير تجربة نقل آمنة وموثوقة للحجاج.

يشار إلى أن قطار المشاعر المقدسة، الذي دخل الخدمة عام 2010، يُعد أحد أهم مشاريع النقل في الحج، وقد انتقلت مسؤولية تشغيله وصيانته إلى «سار».