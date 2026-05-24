حقق المنتخب السعودي للفيزياء 5 جوائز دولية في النسخة الـ(26) من أولمبياد الفيزياء الآسيوي (APhO 2026)، الذي أقيم في مدينة بوسان بجمهورية كوريا، خلال الفترة من 17 إلى 25 مايو الجاري، بمشاركة 209 طلاب وطالبات يمثلون 27 دولة.

وفاز الطلاب، حسين حبيب الصالح من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ورضا سالم الخميس من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، ومحمد عبدالرحمن العرفج من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ومحمد محمود الرمل من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، وناصر هشام الشائع من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بخمس شهادات تقدير.

وارتفع رصيد المملكة بهذا الفوز في أولمبياد الفيزياء الآسيوي إلى (27) جائزة دولية موزعة على (6) ميداليات برونزية، و(21) شهادة تقدير، منذ بدء مشاركاتها في الأولمبياد عام 2012، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم.

ومر الطلاب برحلة تأهيل علمية طويلة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، وشملت مراحل متعددة من التدريب النظري والعملي، ومعسكرات تأهيلية داخلية وخارجية، واختبارات ترشيح متتابعة، بهدف رفع جاهزيتهم للمنافسة الدولية في تخصص الفيزياء، وتمكينهم من تمثيل المملكة بصورة مشرفة في المحافل العلمية العالمية.

ويُعد أولمبياد الفيزياء الآسيوي الذي انطلقت نسخته الأولى عام 1999 في دولة إندونيسيا، مسابقة علمية دولية سنوية لطلبة التعليم العام الموهوبين في الفيزياء، ويمثل منصة إقليمية لاكتشاف القدرات العلمية المتميزة، وتعزيز التبادل المعرفي بين الطلبة، إذ يتنافس المشاركون عبر اختبارات نظرية وعملية متقدمة تقيس مهارات التفكير العلمي والتحليل وحل المشكلات.

يُذكر أن «موهبة» مؤسسة رائدة عالميًا في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، حيث تعمل على تبني إستراتيجية وطنية لاكتشاف الموهبة وتنميتها في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي وتعزيز ثقافة الابتكار.