تفقد قائد قوات أمن المنشآت المكلف لواء مهندس سعد بن عبدالعزيز المغيصيب، ميدانيًا، الجاهزية التامة للقوات المشاركة في موسم حج العام الحالي 1447هـ، لأداء مهماتها الموكلة إليها من قبل قيادة قوات أمن الحج، بالتكامل مع القطاعات الأمنية، من خلال إدارة وتنظيم حركة الحشود والمشاة بالمناطق الخارجية المحيطة بمحطات قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين السريع، والمساندة للقطاعات الأمنية الأخرى، وفرض السيطرة في الطوق والانتشار الأمني ضمن نطاق المهمات والمسؤوليات الموكلة إليها لمنع دخول مخالفي أنظمة وتعليمات الحج، مع تكثيف الجهود لتعزيز أمن وحماية المنشآت الحيوية.

واطّلع خلال الجولة على جاهزية الخطط الأمنية والتنظيمية والميدانية، والإمكانات المسخرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، بما يحقق أمنهم وسلامتهم وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.