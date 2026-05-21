تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرامية إلى توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وضيوف الرحمن، وجّه أمراء المناطق الإدارات المعنية في الإمارات والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى، ومتابعة شؤون المراجعين وإنجاز معاملاتهم دون تأخير. كما شددوا على تسهيل عبور الحجاج عبر المنافذ، وضمان تقديم الخدمات اللازمة لهم أثناء مرورهم بالمناطق.

كما شملت التوجيهات إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة بتوفير مختلف الخدمات، وتهيئة المتنزهات والمرافق العامة، وتنظيم حركة السير، والارتقاء بجودة الخدمات خلال الإجازة، إضافةً إلى استكمال جاهزية الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى.