كشف مدير عام إدارة الرعاية الصيدلية بوزارة الصحة الدكتور محمد الشناوي، تنامياً مطرداً في حاجة سوق العمل السعودي لخريجي التخصصات الصيدلية، مدفوعاً بالنمو المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية في المملكة، مؤكداً في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أن بوصلة الطلب باتت تتجه بوضوح نحو الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجالات التصنيع الدوائي، لمواكبة التوسع الكبير في القطاع الخاص وزيادة أعداد المصانع المرتقبة.

وأوضح الشناوي، أن البيئة الاستثمارية في هذا المجال تعيش طفرة غير مسبوقة، إذ أكدت تقارير مستشار وزير الصناعة للصناعات الدوائية نمو عدد المصانع بنسبة تجاوزت 40% خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن هذه المنشآت الصناعية ستكون قادرة على استيعاب أعداد غفيرة من الصيادلة، إلى جانب الفرص الوظيفية المستمرة في قطاعات صيدليات المستشفيات والصيدليات المجتمعية.

وفي سياق متصل، حدد الدليل الإجرائي لقرار توطين مهن الصيدلة، الصادر بالتعاون بين وزارتي الصحة والموارد البشرية، خارطة طريق لرفع مشاركة الكوادر الوطنية عبر تطبيق نسب توطين إلزامية تدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025؛ إذ تقرر رفع النسبة إلى 65% في قطاع المستشفيات، و55% في الأنشطة الصيدلية المختلفة، و35% للصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، مع اشتراط الاعتماد المهني والالتزام بالحد الأدنى للأجور كضمانات أساسية لرفع كفاءة الممارسة المهنية وتوطين هذا القطاع الحيوي.