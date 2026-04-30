أطلقت وزارة الصحة حملة رقابية موسعة على خدمات زراعة الشعر في مراكز الجلدية والتجميل ومراكز جراحة اليوم الواحد، بهدف تعزيز سلامة الإجراءات الطبية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. وتركّز الحملة على التأكد من الالتزام الصارم بمعايير مكافحة العدوى داخل غرف العمليات، وتطبيق البروتوكولات المعتمدة لعمليات زراعة الشعر، إضافة إلى متابعة التزام الممارسين الصحيين بتقديم الخدمة ضمن نطاق تخصصاتهم، والتأكد من كفاءتهم المهنية وخبراتهم العملية.

وتشمل الحملة أيضاً فحص جاهزية التجهيزات الطبية وسلامة بيئة العمل لضمان صحة المستفيدين، مع التشديد على ضرورة تقديم خدمات زراعة الشعر عبر أطباء متخصصين فقط، إلى جانب توعية المستفيدين بأهمية التحقق من هوية الطبيب المعالج والاطلاع على ترخيصه المهني داخل العيادة.

وأكدت الوزارة أن العقوبات على المنشآت المخالفة قد تصل إلى غرامة 100 ألف ريال مع إغلاق النشاط وفق اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية، فيما قد يتعرض الممارس الصحي المخالف لغرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، محذّرة من الاستعانة بغير المختصين أو تشغيل ممارسين غير مرخصين أو تجاوز نطاق التخصص.

ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 937، مؤكدة استمرار حملاتها الرقابية لضمان الالتزام بالأنظمة الصحية وحماية الصحة العامة وسلامة المجتمع.