استقبل رئيس وزراء ماليزيا داتو سري أنور إبراهيم، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في القصر الرئاسي بالعاصمة الماليزيّة كوالالمبور.

وشهد اللقاء حواراً موسّعاً حول جُملة من القضايا الإسلامية والدولية ذات الصِّلة برسالة رابطة العالم الإسلامي وأهدافها، من بينها: موضوعات القمّة الثالثة المُرتقَبة لقادة الأديان، التي ستنعقد قريبًا- بمشيئة الله تعالى- في العاصمة كوالالمبور، بالتزامُن مع انعقاد الدورة الرابعة لـ «مجلس علماء آسيان»، الذي أسَّسته رابطة العالم الإسلامي.