كشف البنك المركزي السعودي عن 9 معلومات يجب على المستفيد معرفتها قبل توقيع عقد التأمين.

و حصرت «ساما» المعلومات الأساسية المطلوب إدراكها قبل توقيع العقد، متضمنة معرفة «مزود الخدمة» المرخص له بممارسة أعمال التأمين في السعودية وقد تقدم شركة التأمين خدماتها عن طريق طرف ثالث يطلق عليه وكيل التأمين، وعليها أن تضمن التزامه بإتمام المعاملات في إطار يضمن مصلحة العميل وحمايته، ويمكن معرفة الشركات المرّخص لها عن طريق زيارة موقع البنك المركزي السعودي، ومن المعلومات التي يجب على المستفيد الالمام بها الأسعار والتكاليف إذ تلتزم شركة التأمين باتباع متطلبات التسعير المحددة من البنك المركزي السعودي والتي سبق للعميل الموافقة عليها كأحد متطلبات الموافقة على التغطية التأمينية. وعلى شركات وساطة التأمين أيضاً توفير أفضل عروض الأسعار للعميل من عدة شركات، مع توضيح أسباب ترشيحها لأحد هذه العروض.

ومن المعلومات الاساسية معرفة فترة التغطية التأمينية وهي الفترة التي يحق فيها للعميل الحصول على المزايا التأمينية المتفق عليها بموجب وثيقة التأمين، وكأصل عام تنتهي التزامات أطراف العقد بانتهاء فترة وثيقة التأمين، لذا على المؤمن له التأكد من تجديد الوثيقة قبل انتهاء صلاحيتها؛ لضمان استمرار حصوله على تلك المزايا التأمينية.

استفسروا عن البنود

غني عن القول إن من أهم المعلومات التي يجب على المستفيد إدراكها شروط وأحكام وثيقة التأمين والاستفسار عن جميع البنود غير الواضحة تجنباً لوقوع أي خلاف مستقبلاً، ويمكن للعميل أيضاً طلب الحصول على نسخة مجانية من العقد للرجوع إليه في أي وقت، ويجب الانتباه إلى سقف التغطية التأمينية، والإلمام بالحالات الاستثنائية أو الأضرار التي لا تغطيها وثيقة التأمين، أو بالتغطيات التي تندرج تحت بند الإضافات التي عادة تتم إضافتها بناءً على طلب المؤمن له، كالحصول على سيارة بديلة عند التعرض لحادث مقابل رسوم إضافية لوثيقة التأمين الشامل للمركبات.

وتلتزم شركة التأمين بتوضيح حقوق ومسؤوليات كل طرف بشكل مبسط وواضح، والإجابة عن جميع استفسارات العملاء، وعلى العميل أيضاً الإلمام بجميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد والتأكد من قدرته على الوفاء بها.

آلية تقديم الطلبات

من المعلومات الأساسية قيام شركة التأمين بتوضيح آلية تقديم المطالبات والمستندات المطلوبة لتسويتها، بالإضافة إلى توضيح أسباب رفض المطالبة في حال عدم الموافقة عليها.

ويجب على شركة التأمين الإفصاح عن عناوين مكاتب الشركة ووسائل الاتصال وتوفير وسائل لاستقبال شكاوى العميل واعتراضه على الخدمات والمنتجات المقدمة له.