تحل ذكرى البيعة لولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في وقت يشهد فيه المجتمع السعودي تحولات واسعة كان للشباب دور محوري فيها، بعد أن أصبحوا أحد أبرز محركات التنمية في المملكة خلال السنوات الماضية.

ومنذ إطلاق رؤية السعودية 2030، برزت سياسات وبرامج متعددة تستهدف تمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات العمل وريادة الأعمال والابتكار، بما يعزز دورهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وقد أسهمت هذه المبادرات في رفع نسبة مشاركة الشباب في سوق العمل، إضافة إلى زيادة حضورهم في القطاعات الاقتصادية الجديدة مثل التقنية والابتكار والصناعات الإبداعية.

كما شهدت المملكة توسعًا ملحوظًا في دعم المشاريع الناشئة، إذ أُطلقت العديد من البرامج التمويلية والحاضنات التي تستهدف رواد الأعمال، الأمر الذي ساعد على نمو بيئة ريادة الأعمال وخلق فرص اقتصادية جديدة يقودها الشباب.

وفي الوقت ذاته، عززت الاستثمارات الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة من فرص العمل في قطاعات متنوعة، بدءًا من السياحة والترفيه وصولًا إلى التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ما أسهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر تنوعًا وقدرة على استيعاب الكفاءات الوطنية.

وتعكس هذه التحولات توجهًا إستراتيجيًا يركز على الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريعها الاقتصادية والتنموية الكبرى، لترسيخ مكانتها كاقتصاد متجدد يعتمد على الطاقات الشابة والابتكار.