بمجرد أن يبدأ الشيخ أحمد نعينع تلاوته، يسود صمتٌ خاص، كأن الجميع يتهيأ لرحلةٍ يعرف بدايتها ولا يعرف كيف سيخرج منها. فصوته لا يمر عابراً، بل يصنع حالةً كاملة يعيشها المستمع بين خشوع المعنى وجمال الأداء.

ينتمي نعينع إلى المدرسة المصرية، التي ترى في التلاوة فناً راقياً قبل أن تكون استعراضاً للصوت، فيمنح كل حرف حقه، ويصوغ المقامات بهدوء وثقة، دون تكلف أو مبالغة. لذلك بقي حضوره ثابتاً في كبرى الليالي القرآنية داخل مصر وخارجها، حيث ينتظره الجمهور بوصفه قارئاً يعيد للأجواء روحها الأصيلة.

سر جاذبيته أنه لا يتعجل الوصول إلى الذروة، بل يبني التلاوة درجةً درجة، حتى يجد المستمع نفسه مشدوداً دون أن يشعر. ومع انتقالاته السلسة بين المقامات، تبدو الآيات كأنها تتنفس، وتتحول المعاني إلى مشاهد حية في خيال السامعين.

وعلى امتداد مسيرته، حافظ الشيخ أحمد نعينع على توازن نادر بين قوة الصوت ودفء الأداء، فصار اسمه مرتبطاً بتلك اللحظة التي تتوقف فيها الضوضاء، ويعلو صوت القرآن وحده.

لهذا، كلما صدح صوته في محفلٍ قرآني، يعود السؤال نفسه: هل نستمع إلى قارئ، أم نعيش تجربة روحانية كاملة؟