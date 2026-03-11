كشف سفير جمهورية صربيا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور دراجان بيزينيتش، أن سفارة بلاده في الرياض نجحت في تنظيم عملية إعادة نحو 300 صربي وجنسيات أخرى أوروبية، عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وذلك بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة.

وأوضح السفير بيزينيتش، في تصريح لـ«عكاظ»، أن طائرتين تابعتين للناقل الجوي الصربي أقلعتا من الرياض، وكان على متنهما، إلى جانب المواطنين الصرب، مواطنون من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية وإيطاليا ودول أوروبية أخرى، من بينهم عدد كبير من العائلات والأطفال.

وأضاف، أن مواطنين آخرين وصلوا إلى الرياض براً من الكويت والبحرين وقطر، قبل أن تُستكمل ترتيبات إعادتهم إلى بلدانهم، مشيراً إلى أن هذه العملية تمت بسلاسة، بفضل التعاون والدعم الذي قدمته الجهات السعودية.

وأشاد السفير الصربي بالدور الكبير لوزارة الخارجية السعودية، وما لمسه من مشاعر إنسانية وتضامن قوي في المملكة خصوصاً خلال رمضان المبارك.

وأشار السفير الصربي إلى أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن الدعم السعودي يشكل دفعة جديدة لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وصربيا في مختلف المجالات.