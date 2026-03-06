أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن مطارات المملكة تواصل استضافة الرحلات الجوية للناقلات الخليجية بكل انتظام، عبر تيسير عملياتها التشغيلية لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، وذلك بدعم وتمكين القيادة الرشيدة، تجسيدًا لروح التعاون والتكامل بين دول الخليج العربية.

وأوضح أن الطيران المدني السعودي سخّر كافة التسهيلات اللازمة من خلال تشغيل رحلات إضافية للأشقاء، بما يعكس كفاءة التنسيق المشترك بين دول المجلس، ترسيخًا لمكانة المملكة كمحور رئيسي للطيران.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في خطوة تعزز مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وقدرتها على دعم الحركة الجوية بالمنطقة بكفاءة وموثوقية في مختلف الظروف، والمحافظة على أعلى معايير السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.