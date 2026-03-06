كشفت مجموعة stc عن تحقيق نمو قياسي في حجم استخدام خدماتها الرقمية والاتصالية في الحرمين الشريفين خلال منتصف شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع تزايد أعداد المعتمرين والزوار وارتفاع الطلب على خدمات الاتصال والإنترنت في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأظهرت المؤشرات التشغيلية للشبكة ارتفاعاً تجاوز 21% في حركة بيانات الإنترنت في الحرم المكي الشريف، حيث تم تمرير أكثر من 48% من حركة الإنترنت عبر تقنية الجيل الخامس، بزيادة بلغت 18% مقارنة بالعام الماضي. كما سجلت الشبكة ارتفاعاً يفوق 40% في حركة بيانات الإنترنت في الحرم المدني، مع تمرير أكثر من 48% من الحركة عبر تقنية الجيل الخامس، بزيادة بلغت 67% عن العام الماضي.

وعلى صعيد الحركة الصوتية، سجلت الشبكة ارتفاعاً بنسبة 5% في الحرم المكي الشريف و14% في الحرم المدني مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر يعكس الكفاءة التشغيلية العالية للشبكة وقدرتها على استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والمعتمرين، مع الحفاظ على جودة الخدمة وتحقيق مؤشرات أداء قياسية.

وفي جانب استعداداتها لموسم العمرة، وسّعت مجموعة stc قدرات شبكتها من خلال تطوير وتحديث أكثر من 600 برج اتصالات في مكة المكرمة وأكثر من 470 برجاً في المدينة المنورة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة الارتفاع الكبير في أعداد الزوار والمعتمرين خلال ذروة الموسم في شهر رمضان المبارك.

وتواصل مجموعة stc تعزيز جاهزية بنيتها التحتية الرقمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يضمن تقديم تجربة رقمية متكاملة لضيوف الرحمن في الحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الشريف، عبر تجهيز المواقع الحيوية وتطوير الشبكات لخدمة الملايين من المعتمرين والمصلين والزائرين.

كما شهدت الشبكة هذا العام ارتفاعاً في عدد عملاء التجوال الدوليين القادمين إلى المملكة لأداء العمرة والزيارة، مسجلةً زيادة تجاوزت 10% مقارنة بالأعوام الماضية، وهو ما يعكس تنامي الطلب على الخدمات الرقمية والاتصالية في الحرمين الشريفين، ويؤكد قدرة شبكة stc على مواكبة الأعداد المليونية لضيوف الرحمن وتقديم خدمات اتصال موثوقة وعالية الجودة.