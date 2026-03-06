يعد الفنان حمد المزيني أحد نجوم الزمن الذهبي للكوميديا والدراما السعودية، قدّم العديد من الأعمال التلفزيونية، مثل: طاش ما طاش، والعاصوف، شباب البومب، عائلة أبو رويشد، الدنيا دروب، غشمشم، الضيف الغريب، كلنا عيال قريّة.

بدأ مساره المهني معلماً، قبل أن يقوده شغفه إلى ميادين الفن. في منتصف السبعينيات، بزغ اسمه ضمن الرعيل الأول الذي أسهم في وضع اللبنات الأولى للدراما السعودية، وامتدت مسيرته لنحو خمسة عقود من العطاء الفني الغني والمتنوع، قدم خلالها نحو 92 عملاً بين مسلسلات ومسرحيات وأفلام، تركت بصمة واضحة في الدراما السعودية والخليجية.

وشارك في مسلسل نساء من زجاج، عقاب، من الآخر، اللي اخذته المدينة، رفاقة درب، الأمل المفقود، سكتم بكتم، حمود ومحيميد، وعشرات الأعمال الفنية.

ولا يعلم العديد من الجماهير أن الفنان المزيني شارك في أفلام سعودية، قدمها في فترات مختلفة من أبرزها حنين، هدى، شرابيك، حكم نهائي، أيام العسل، راعي الأجرب.

امتلك المزيني موهبة شعرية لافتة لا يعرفها الكثير من متابعيه، فجمع بين الكتابة الشعرية والعمل الفني، وكان من رواد البهجة على الشاشة السعودية.

جمع الفنان حمد المزيني بين الأداء الفني والتراث الشعبي، مما جعله من الفنانين الذين استطاعوا أن يمسّوا وجدان المجتمع، وُلد المزيني عام 1945 في مدينة عنيزة، وتوفي عن عمر ناهز الثمانين عاماً بعد مسيرة فنية حافلة، قدم خلالها أعمالاً بارزة في الدراما السعودية.