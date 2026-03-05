طرح مركز المناهج -للاستطلاع- لائحة تطبيق مواد الهوية الوطنية في المدارس التي تطبق منهجاً مغايراً لمنهج التعليم الحكومي وتشمل المدارس الأهلية والعالمية، وتسري اللائحة على جميع المدارس الأهلية والعالمية التي يملكها مستثمر لجميع المراحل التعليمية حتى الثانوية وتقدّم تعليماً متعدد الثقافات لشريحة من الطلاب.

وتلتزم الوزارة، بمتابعة امتثال المدارس الأهلية والعالمية في تطبيق مواد اللائحة، ويتم التحقق من تطبيق مواد الهوية الوطنية ضمن المتطلبات الأساسية قبل البدء بعمليات التقويم والاعتماد المدرسي، ويتطلب من المدرسة التي ترغب في تقديم منهج عالمي -بعد الحصول على الترخيص من الوزارة- الالتزام بعدة ضوابط منها تدريس مواد الهوية الوطنية الواردة في دليل الخطط الدراسية، وتضمين الخطة الدراسية عدد ساعات التدريس في جميع المراحل التعليمية، وإضافة مواد الهوية الوطنية والتقييم النهائي لها في وثيقة النتيجة النهائية للطالب.

ويُقدّم المركز -بناءً على طلب المدارس الأهلية والعالمية- نسخاً من مناهج الهوية الوطنية المقررة على طلاب التعليم العام. كما تحتسب مواد الهوية الوطنية ضمن الشروط الأساسية لتصديق الشهادات وتوثيقها، وتُتّخذ الإجراءات المناسبة عند المخالفة.