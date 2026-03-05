عقد مجلس القضاء الإداري، أمس، جلسته الأولى برئاسة رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي أحمد الأحيدب، وذلك في مقر الديوان بالعاصمة الرياض، بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور عبدالله العجلان، أن المجلس أقر خلال الجلسة تسمية رؤساء ومساعدي رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية ومحكمة التنفيذ الإدارية، إضافة إلى اعتماد عدد من الترقيات لقضاة ديوان المظالم، وتشكيل عدد من الدوائر القضائية الرقمية.

كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ حيالها القرارات اللازمة.