رغم الاعتداءات الإيرانية السافرة على عدة مواقع بالسعودية، إلا أن الدفاعات الجوية السعوية وقفت بالمرصاد تحمي ربوع الوطن وأمنه واستقراره.

وفي خضم تلك الاعتداءات، أوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، أنه جرت محاولة هجوم على مصفاة رأس تنورة، والتقديرات الأولية تشير إلى أن الهجوم كان بمسيّرة ولم تنتج عنه أضرار.

وأوضح اللواء المالكي، أنه جرى اعتراض وتدمير مسيَّرة في المنطقة الشرقية، كما تم اعتراض وتدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج، كما جرى اعتراض وتدمير 9 مسيَّرات فور دخولها أجواء المملكة.

«الطاقة»:

هجوم على «رأس تنورة» ولا أضرار

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة، أنه في صباح أمس، تعرَّضت مصفاة رأس تنورة لمحاولة هجوم بطائرة مسيّرة، ولم يترتب على ذلك تسجيل أضرار أو تأثر في الإمدادات.