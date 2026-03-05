استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، أمس، مدير مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بتبوك صلاح فالح البلوي.

وفي بداية الاستقبال، هنأ أمير تبوك، البلوي بحصول مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة تبوك على جائزة أفضل مطار في تجربة المسافر في الشرق الأوسط لفئة 2 - 5 ملايين مسافرالمقدمة من مجلس المطارات الدولي.

ونوه أمير تبوك بالدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، للمطارات بالمملكة.

من جانبه، ثمّن البلوي متابعة وحرص أمير منطقة تبوك، لسير العمل بالمطار، مما أسهم في دعم وتطوير الخدمات التي يقدمها للمسافرين لمختلف الوجهات الداخلية والدولية.