أعلنت وزارة الحج بدء مرحلة حجز الباقات للراغبين في أداء الفريضة من داخل المملكة للمواطنين والمقيمين ممن لديهم إقامة سارية لموسم 1447هـ، عبر تطبيق «نسك»، استكمالاً لمرحلة تسجيل البيانات التي أُعلن عنها في السادس من رمضان الجاري.

وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للمتقدمين في هذه المرحلة استعراض الباقات واختيار الأنسب منها، وإصدار فاتورة الحجز ثم الدفع عبر نظام «سداد»، ضمن إجراءات رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم المقاعد وضمان عدالة إتاحة الفرص.

وبيّنت الوزارة، أن مهلة سداد فاتورة الحجز تمتد إلى (72) ساعة، حتى تاريخ 27/ 11/ 1447هـ، بينما تصبح المهلة (6) ساعات فقط ابتداءً من تاريخ 28/ 11/ 1447هـ، حرصاً على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع إلغاء الحجز تلقائياً في حال عدم السداد ضمن المدة المحددة.

وأشارت وزارة الحج إلى أن طلبات إلغاء الحجز تتم وفق سياسة الإلغاء المعتمدة، ويمكن الإلغاء قبل إصدار التصريح وحتى 30/ 10/ 1447هـ دون حسم أي مبلغ، بينما تُطبق الحسومات المقررة بعد إصدار التصريح بحسب تاريخ طلب الإلغاء، ولا تُسترد المبالغ المدفوعة عند الإلغاء ابتداءً من 1/ 12/ 1447هـ وحتى إغلاق المنصة.

ودعت الوزارة الراغبين في أداء فريضة الحج إلى المبادرة بحجز الباقات وإتمام السداد ضمن المهلة المحددة، مع ضرورة الاطلاع على تفاصيل الباقات وشروطها قبل تأكيد التعاقد، مؤكدةً أن جميع الإجراءات تتم إلكترونياً.