دشّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في مكة المكرمة، حملة «الجود منّا وفينا» التابعة لمنصة «جود الإسكان» إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن».

ورفع الدكتور العيسى، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على بذلهما السخي ودعمهما الكبير لهذه الحملة وغيرها من أوجه الخير، مؤكداً أن هذا العطاء يجسد جوداً قيادياً أبوياً ملهماً تتوخى من خلاله القيادة تعزيز التكافل المجتمعي، انطلاقاً من القيم الوطنية والإسلامية الراسخة.

وأوضح الشيخ العيسى، أن الحملة أشركت المجتمع بجميع مكوناته في العمل الخيري السكني عبر منصة إلكترونية احترافية وشفافة، مشيراً إلى أن السكن يعد من طليعة الاحتياجات الأساسية لاستقرار الأسر وحفظ كيانها، وهو ما يمثل استثماراً في استقرار المجتمع وتعزيزاً لمفاهيم التراحم بين المؤمنين.

وأكد الأمين العام للرابطة، أن أمة الإسلام هي أمة البذل والعطاء والتضامن، مستشهداً بالهدي النبوي في تحقيق معاني الأخوة بواقع عملي ملموس، مبيناً أن الإنفاق على المحتاج هو إنفاق على النفس بنص الآيات الكريمة، وأن سر السعادة الخالصة يكمن في إسعاد الآخرين والإحسان إليهم.

وحول شعار الحملة «الجود منّا وفينا»، أكد الشيخ العيسى، أن هذا الشعار ينطلق من قيم الإسلام وشمائل المسلمين وترجمة لمطلب «النفس الواحدة» في البذل والعطاء، داعياً عموم أهل الخير والموسرين إلى المشاركة في هذه الحملة المباركة، سائلاً الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين وولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها.