نيابةً عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، أمسية «ليلة مكة»؛ إحدى فعاليات حملة «الجود منّا وفينا»، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي.

وخلال الأمسية، اطّلع نائب أمير المنطقة، على مستهدفات الحملة وما تتضمّنه من مبادرات تهدف إلى دعم منظومة الإسكان التنموي، وتمكين الأسر المستحقة من الحصول على المسكن الملائم، إضافة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة.

وشهدت الأمسية تفاعلاً واسعاً من كبار المانحين في منطقة مكة المكرمة، وتجاوزت التبرعات المقدمة للحملة 100 مليون ريال، في مشهد يجسّد دعم المبادرات التنموية ذات الأثر الاجتماعي، ويعكس تكامل الجهود بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وترسيخ قيم التكافل والتراحم التي يتميّز بها المجتمع السعودي، خصوصاً في الشهر الفضيل.