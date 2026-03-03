إنفاذاً لتوجيهات القيادة باستضافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين، وتهيئة الإجراءات اللازمة لاستضافتهم وإكرامهم بين أهلهم وأشقائهم في بلدهم الثاني؛ حتى تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم سالمين معززين مكرمين، يتابع أمراء المناطق ونوابهم، إجراءات استضافة العالقين من الأشقاء الخليجيين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال فرق شكلتها إمارات المناطق للعمل على تهيئة السبل كافة لراحتهم، وتقديم أوجه العناية والرعاية اللازمة لهم، وتوفير احتياجاتهم؛ حتى تتهيأ الظروف المناسبة لعودتهم لبلدانهم سالمين.