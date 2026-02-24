كشفت حملة مشتركة قادتها أمانة جدة محلًا داخل محطة وقود، اتضح أنه يُستغل كمعمل كبير لإنتاج المخبوزات والبسكويت دون تراخيص وبكميات جاهزة للتوزيع و جرى استلام الحالة لوجود اشتباه في تستر تجاري واستكمال الإجراءات النظامية. كما وقفت ذات الفرق الميدانية على شقة داخل عمارة تُستَغل كمعمل لتحضير الحلويات في ظروف غير صحية، و تم ضبط 650 كيلوجرامًا من الحلويات التالفة، إضافة إلى 2,160 بيضة لا تحمل بيانات أو تواريخ صلاحية.

وكانت أمانة جدة نظمت حملة موسعة على عدد من من المواقع العشوائية التي تُمارس أنشطة مخالفة تتمثل في تخزين وبيع مواد غذائية فاسدة، وتشغيل معامل غير نظامية لتحضير الحلويات والمخبوزات، وبلغ إجمالي الكميات التي جرى إتلافها 5,250 كيلوجرامًا.

مخاطر على الصحة

أوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بالأمانة ياسر بخش أن الفرق الميدانية بمشاركة بلدية أم السلم الفرعية وفريق إجادة التابعَين للأمانة، وعددًا من الجهات ذات العلاقة تشمل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والضبط الميداني، والدفاع المدني، وقفت على مواقع متصلة جنوب المحافظة تضم أنشطة تُدار بطرق عشوائية، وتُشكِّل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المستهلك.

وأشار إلى أن الفرق رصدت مستودعًا عشوائيًا يُستخدم لتخزين وبيع مواد غذائية مجهولة المصدر تظهر عليها علامات التلف، داخل 11 ثلاجة كبيرة، و جرى إتلاف 3,850 كيلوجرامًا من المواد الفاسدة، إضافة إلى ضبط عيادة طبية غير نظامية داخل غرفة سكنية تُمارس فيها أعمال طبية من قبل شخص مجهول الهوية.

وتابعت الفرق أعمالها في موقع عشوائي ثانٍ داخل مربع سكني، عُثر بداخله على 4 ثلاجات كبيرة تحوي مواد فاسدة مشابهة لما تم ضبطه سابقًا، حيث جرى إتلاف 1,400 كيلوجرامٍ إضافية.