دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، برنامجَي خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في ماليزيا، وذلك ضمن مبادرات المملكة السنوية لخدمة المسلمين خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447.

وجرى التدشين خلال حفل رسمي حضره سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا أسامة بن داخل الأحمدي، ووزير الشؤون الإسلامية الماليزي الدكتور ذو الكفل بن حسن.

5 أطنان من التمور و5000 مستفيد

ويشمل البرنامج توزيع 5 أطنان من التمور يستفيد منها نحو 5 آلاف شخص في إطار جهود المملكة لتلبية احتياجات المسلمين في الشهر الفضيل.

وأكّد السفير الأحمدي أن تنفيذ هذه البرامج يعكس حرص حكومة المملكة على دعم المسلمين في مختلف الدول، وتلمّس احتياجاتهم خلال شهر رمضان.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية الماليزي أن هذه المبادرة الكريمة تعكس اهتمام المملكة بمشاركة المسلمين فرحتهم في هذا الشهر المبارك. وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في ماليزيا وليد آل الشيخ أن هذه البرامج تأتي امتداداً لدور المملكة في نشر قيم الاعتدال والوسطية وتعزيز التعاون الإسلامي، داعياً الله أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء.