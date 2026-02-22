احتفلت المملكة العربية السعودية اليوم (الأحد) بالذكرى 299 لتأسيس الدولة وسط فرحة كبيرة من المواطنين الذين استلهموا اليوم دروس التأسيس والتاريخ المجيد للوطن الشامخ.



في مثل هذا اليوم قبل 299 عاماً تأسست الدولة السعودية الأولى التي أرست دعائم الوحدة والأمن في الجزيرة العربية بعد قرون من التشتت والفرقة وعدم الاستقرار.



لقد صمدت الدولة الفتية بعاصمتها الدرعية ضد محاولات القضاء عليها، ثم تأسست الدولة السعودية الثانية ثم أكملت البنيان في الدولة الثالثة (المملكة العربية السعودية).



واعتزازاً بالجذور الراسخة للدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها ورموزها التاريخية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الـ27 من يناير 2022 أمراً ملكياً بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية تعبيراً عن الاعتزاز بالعمق التاريخي للدولة ونهجها الراسخ منذ نحو قرون، وبما أرساه قادتها ومواطنوها من ركائز العدل والتلاحم والبناء ماضياً وحاضراً؛ ليكون الوطن قائداً ورائداً بين الأمم في كافة المجالات والميادين بقيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية طموحة عزز ملامحها ومفاهيمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لإعادة بناء هوية وطنية راسخة ومتجددة بتحسين وتبديل البيئة والواقع الاجتماعي والاقتصادي ببناء مثمر وناتج مختلف مع هوية سعودية تعزز الشعور بالرضا والارتباط والمسؤولية والتعايش والإبداع والتجديد بين أنماط الإنتاج والتنمية.



لقد شكلت قيم العطاء والتراحم الراسخة في المجتمع السعودي محفزاً للتحولات الكبرى استلهاماً من صمود الأجداد الذين أسسوا مسارات البناء، وأرسوا ركائز المجد والإرادة التي أثمرت بعد 3 قرون من الإرادة والثبات وطناً عزيزاً أضحى اليوم مثلاً يُقتدى به في الاستقرار والرخاء والصلابة في مواجهة التحديات مع المضي بلا تردد في أداء دوره المحوري في القيادة والريادة والنماء.



وتأتي احتفالات المواطنين اليوم بالذكرى الغالية تجسيداً لما ظلت عليه الدولة من تلاحم ونماء واستقرار.