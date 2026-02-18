تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ونيابةً عنه، يحضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بفندق الريتز كارلتون يوم الجمعة القادم، الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ27 «للبنين»، فيما يقام الحفل الختامي لتكريم الفائزات بالمسابقة على شرف حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء غد (الخميس) الثاني من شهر رمضان المبارك، ضمن المسابقة التي نظّمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الفترة من 25 إلى 29 شعبان، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من سبعة ملايين ريال.

وسيتوَّج في حفلي البنين والبنات الفائزون والفائزات بالتصفيات النهائية في المراكز الثلاثة الأولى من فروع المسابقة الستة، التي تشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة «روايةً ودراية»، وحفظه كاملاً مع التفسير، إضافةً إلى فروع الحفظ الكامل، وحفظ 20 جزءاً، و10 أجزاء، وخمسة أجزاء مع حسن الأداء والتجويد.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن المسابقة حظيت بدعمٍ سخي وعطاءٍ متواصل من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة دؤوبة من ولي العهد حتى أصبحت من أبرز المسابقات الوطنية في التنافس على حفظ كتاب الله وإتقانه، مبيناً أن حجم الدعم المخصص لها شهد تزايداً مستمراً تحفيزاً للمشاركين والمشاركات على التميز وتشجيعاً لهم.

وأضاف آل الشيخ أن عناية القيادة بالقرآن الكريم ممتدة منذ عهد الملك عبدالعزيز وصولاً إلى هذا العهد الزاهر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً أن هذه الرعاية تحوّلت إلى مشروعٍ إسلاميٍ راسخ تبنّته الدولة ودعمته، ليكون ركيزةً مهمة في خدمة كتاب الله والعناية بحفظه ونشره وترسيخ قيمه ومبادئه التي تدعو إلى الرحمة ونشر الوسطية والاعتدال.

وسأل آل الشيخ الله العالي القدير أن يديم على المملكة عزها وتقدمها ورخاءها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين كل خير على عنايتهما ورعايتهما لكل عمل يسهم في خدمة كتاب الله وتحفيز حفظته.