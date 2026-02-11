عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً في مقر المجلس، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع، رفع الدكتور الصمعاني، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يحظى به المرفق العدلي من دعم كريم ومتابعة مستمرة. ثم رحّب الصمعاني بالأعضاء، مؤكداً أهمية مواصلة تطوير العمل القضائي بما يعزز كفاءته وجودة مخرجاته.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات المتصلة بالشأن القضائي، واطّلع على التوصيات المعدّة بشأنها، والتي تهدف إلى تطوير الأداء، وتحسين تجربة المستفيدين.

كما تناول المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية، شملت الترقيات والتعيين، إلى جانب تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا، وتعزيز الجودة فيها.

ويأتي ذلك ضمن اختصاص المجلس بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وبما يسهم في تطوير كفاءة المرفق العدلي، وتعزيز رضا المستفيدين.