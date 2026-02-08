استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الرياض اليوم مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سورية توم باراك.

وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع في سورية، والجهود المبذولة بشأنها.