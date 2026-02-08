استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الرياض اليوم مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سورية توم باراك.
وجرى خلال الاستقبال بحث مستجدات الأوضاع في سورية، والجهود المبذولة بشأنها.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, received the United States Special Envoy to Syria, Tom Barak, in Riyadh today.
During the meeting, the latest developments in Syria and the efforts being made regarding them were discussed.