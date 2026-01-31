أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية»، مشروعاً جديداً لدعم النحالين السعوديين عبر توفير أدوات ومعدات نحالة حديثة، بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع تربية النحل، ورفع كفاءة الإنتاج وجودة العسل، وتعزيز تبنّي التقنيات الحديثة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030.

وأوضح المتحدث باسم البرنامج ماجد البريكان، أن المشروع يركّز على تعزيز الاستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الفاقد في الخلايا والمنتجات الثانوية، إضافة إلى تكامله مع مشاريع تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ بهدف تحسين الصفات الوراثية للنحل المحلي ورفع كفاءة التربية والإنتاج.

وأشار البريكان إلى أن الأدوات الحديثة ستساعد النحالين على التعامل بكفاءة مع الملكات المحسّنة والطرود المحلية، وتحقيق معدلات أعلى في نجاح الإحلال واستقرار الخلايا، إلى جانب تعزيز الممارسات الفنية بين المحطات والمناحل الميدانية.

كما يسهم المشروع في رفع جودة العسل وإنتاجيته، عبر تحسين إدارة الخلايا وعمليات التغذية والفحص والجني، وتقليل الإجهاد على النحل، مما يعزز تنافسية العسل السعودي في الأسواق. ويشمل المشروع توزيع 1,800 طرد من أدوات النحالة على النحالين في مختلف مناطق المملكة.