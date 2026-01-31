قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بمكان عام معرضاً حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.
قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بمكان عام معرضاً حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.
The police in the Wadi Al-Dawasir Governorate in the Riyadh region arrested a citizen who appeared in a video content firing a gun into the air in a public place, endangering the lives of others. He was detained, and legal procedures were taken against him, and he was referred to the Public Prosecution.