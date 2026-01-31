قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يطلق النار في الهواء من سلاح ناري بمكان عام معرضاً حياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.