أعرب وزير البلديات والإسكان ماجد عبدالله الحقيل، عن شكره لمجلس الوزراء على إشادته ببرنامج الإسكان، معتبراً ذلك تأكيداً على اهتمام الدولة الكبير بقطاع الإسكان باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الشاملة.

وأشار الوزير الحقيل إلى أن الجهود المبذولة ضمن البرنامج أسهمت في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 66.2% بنهاية 2025م، إضافة إلى تجاوز عدد المستفيدين من الدعم السكني مليون مستفيد، وهو ما يعكس تكامل العمل بين منظومة الإسكان والجهات ذات العلاقة.

وأكد الحقيل أن تقدير مجلس الوزراء يشكل حافزاً لمواصلة تطوير المبادرات، التي تمكّن المواطنين من الحصول على السكن الملائم وتعزز استدامة القطاع. كما شدد على استمرار العمل في تنويع الحلول السكنية والخيارات التمويلية والتنظيمية بما يرفع جودة الحياة ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويلبّي تطلعات المواطنين في مختلف المناطق.