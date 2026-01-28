استقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، عدداً من مسؤولي الجمعيات الأهلية المشاركة في تنفيذ برنامج زكاة الفطر الموحد بالمنطقة، واطّلع على برنامج زكاة الفطر الموحد لعام 1447هـ، إلى جانب تقرير منجزات البرنامج خلال عشرة أعوام.

وثمن أمير المنطقة الشرقية ما تضمنه التقرير من تطور مؤسسي في آليات تنفيذ البرنامج، وما حققه من أثر اجتماعي أسهم في تنظيم أعمال زكاة الفطر، وضمان إيصالها إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية، مشيداً سموه بالجهود المبذولة في تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التشغيل، بما يعكس نضج العمل الخيري المؤسسي في المنطقة.

وقدّم الرئيس التنفيذي لجمعية البر بالمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم بن محمد أبوعباة لأمير المنطقة الشرقية شرحاً موجزاً عن مسيرة برنامج زكاة الفطر الموحد، وما حققه خلال عشرة أعوام من إنجازات، موضحاً أن البرنامج أسهم في ترسيخ نموذج تشغيلي مؤسسي متكامل، وتنظيم عمليات الاستقبال والتوزيع، وتعزيز ثقة المجتمع بالعمل الخيري.

وأشار إلى أن إجمالي ما حققه البرنامج خلال عشر سنوات تجاوز 50 مليون ريال، تم من خلالها خدمة 131 ألف أسرة مستفيدة، وتوزيع أكثر من 11,445 طنًا من الأرز، مع تحقيق التزام كامل بالضوابط الشرعية بنسبة 100%، وضمان التوزيع في الوقت الشرعي المحدد.

وفي ختام اللقاء، رفع المهندس إبراهيم بن محمد أبوعباة شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته لبرنامج زكاة الفطر الموحد.