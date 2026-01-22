أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في بنجول المرحلة الثانية من مبادرة «كفاءة»، المخصصة لتدريب قوات محاربة الإرهاب على إبطال الألغام والعبوات الناسفة. حضر التدشين رئيس أركان الدفاع الغامبي والأمين العام للتحالف اللواء طيار ركن محمد المغيدي وعدد من القيادات العسكرية.

تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في المجالات الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، وبناء كفاءات احترافية قادرة على مواجهة التهديدات الإرهابية. وأكد اللواء المغيدي أن المبادرة تجسّد توجّه التحالف نحو تطوير قدرات مستدامة وشاملة، فيما أشاد الجانب الغامبي بالشراكة ودورها في رفع جاهزية قواته.

يمتد البرنامج من 21 يناير إلى 9 فبراير 2026، ويتضمّن تدريبًا نظريًا وعمليًا على التعامل مع المتفجرات والذخائر غير المنفجرة، بما يعزّز الأمن الوطني والإقليمي.