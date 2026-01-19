شهدت وزارة الخارجية، خلال الساعات الماضية، سلسلة من الاتصالات والرسائل الدبلوماسية، التي تعكس نشاطاً سياسياً متواصلاً تجاه القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية. إذ تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رسالة خطية من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، سلّم الرسالة الخطية لنائب وزير الخارجية المهندس وليد عبدالكريم الخريجي، سفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزلوف خلال استقباله، أمس، في مقر الوزارة بالرياض. وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول المستجدات على الساحة الإقليمية.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة للتعامل معها.

وفي السياق نفسه تلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار. وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الراهنة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.