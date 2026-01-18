أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى التقارير السنوية لـ4 جامعات (جامعة أم القرى، وجامعة جازان، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الحدود الشمالية) للعام الجامعي 2024، إلى جدول أعمال جلسات المجلس القادمة، وذلك خلال اجتماعها الحادي عشر ضمن أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، الذي عقد أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، في مقر المجلس بالرياض، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان عبدالرحيم الأحمدي، والأمين العام للمجلس الأستاذ محمد داخل المطيري، إلى جانب رؤساء اللجان المتخصصة.

كما أحالت الهيئة عدداً من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية، وخدمات النقل الجوي، ومجال الطاقة، وفي مجال تبادل المعلومات في مجالي البنية التحتية والتشييد مع عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة.