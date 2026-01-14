سجّلت تبوك أقل درجة حرارة في السعودية أمس (الأربعاء)، بواقع 3 درجات مئوية، تلاها طريف بـ 4 درجات مئوية، و عرعر 6 درجات مئوية، وتستعد أجواء المملكة لاستقبال موجة هوائية باردة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة بدأت أمس (الأربعاء ) وتستمر 4 أيام تنتهي السبت القادم.

وتشمل الموجة الباردة 8 مناطق رئيسية، إذ تبدأ الموجة القطبية من الشمال وتمتد تدريجيًا نحو منطقتي الرياض والشرقية، وسط تحذيرات رسمية بضرورة أخذ الحيطة، حيث يُتوقع أن تكسر درجات الحرارة حاجز الصفر المئوي في بعض المناطق الشمالية.

وتتأثر مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، إضافة إلى شمال منطقة المدينة المنورة، بشكل مباشر بهذه الكتلة الهوائية الباردة ابتداءً من منتصف الأسبوع الحالي.

تشهد المناطق الشمالية انخفاضًا حادًا، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 درجات مئوية وصولًا إلى درجة واحدة تحت الصفر، مما ينذر بتشكل الصقيع في ساعات الفجر الأولى، تمتد آثار الموجة الباردة خلال يومي الجمعة والسبت لتشمل مناطق وسط وشرق المملكة .

و تسود ذات الحالة المناخية على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حذّر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني من موجة برد متوقعة، مشيراً إلى أنه من المتوقع انخفاض يتراوح من 3 درجات إلى -1 مئوية. و المناطق الأبرد تشمل تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل وشمال منطقة المدينة المنورة، داعياً إلى أخذ الحيطة والاستعداد للتغيرات الجوية المصاحبة.

